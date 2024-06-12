اندلاع حريق كبير في مصفاة نفطية بأربيل (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع حريق كبير في مصفاة نفطية جنوبي المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء في مصفاة نفط على طريق كوير – أربيل، وهرعت فرق الدفاع المدني لمكافحة النيران وإخمادها.

ولم يدلي المصدر بمزيد من التفاصيل حول ما إذا كان هناك إصابات بشرية أو عن أسباب الحريق.

ولاحقاً، أبلغ مصدر في مديرية الدفاع المدني بأربيل، أن الحريق اندلع في مستودعات للنفط الخام والجير السائل، وأن 6 فرق من الدفاع المدني تحاول احتواء ألسنة اللهب ومنع توسع الحريق.