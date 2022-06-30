اندلاع حريق كبير في مخيم للنازحين بزاخو

شفق نيوز/ نشب حريق كبير اليوم الخميس في مخيم "باجد كندال" للنازحين في إدارة منطقة "زاخو" في إقليم كوردستان.

وقال بير جعفر مدير دائرة الهجرة والمهجرين لوكالة شفق نيوز، إن الحريق التهم أكثر من 20 خيمة لغاية الآن.

وأشار إلى عدم وجود خسائر بشرية سوى مادية، مؤكداً أن الحريق ما يزال مشتعلاً حتى وقت كتابة الخبر.

بدوره علقت عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل على حادث الحريق، قائلة، إن "مسؤولية الحفاظ على أرواح الناس تقع على عاتقنا جميعا حكومة ونواب".

وأكدت أنه "لابد ان تكون خطوات هناك جادة من الحكومة لعودة النازحين الى سنجار واعادة اعمار مناطقهم لتخليصهم من هذه الكوارث التي يتعرضون لها بين فترة واخرى ولا تستثني انفسنا ايضا من هذه المسؤولية".

وتابعت دخيل أنه "حاولنا طيلة الفترة الماضية كنواب عن هذه المناطق للضغط على الحكومة لكن للاسف اجراءاتها بطيئة وغير مجدية".

وشهد المخيم في شهر نيسان الماضي اندلاع حريق في خيمة داخله لم يسفر عن خسائر بشرية.