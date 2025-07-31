اندلاع حريق كبير في قرية بالسليمانية

السليمانية– شفق نيوز

كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية، يوم الخميس، عن اندلاع حريق واسع في قرية "هنارة" التابعة لمنطقة ميركبان دون معرفة الأسباب حتى الآن.

وقال المتحدث باسم المديرية آرام علي في لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع مساء اليوم في مساحات شاسعة من سفوح الجبال في قرية هنارة"، مشيراً إلى أن "الأسباب لا تزال مجهولة حتى اللحظة".

وأكد أن "الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني لا تزال تكافح النيران، في وقت باشرت فيه فرق التحقيق المختصة أعمالها للكشف عن ملابسات الحادث".

ولفت الى أن "مثل هذه الحرائق تُسجّل في الغالب خلال هذا الموسم بسبب عوامل طبيعية، إلا أن التحقيقات الجارية ستحدد السبب بدقة".