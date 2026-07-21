اندلاع حريق كبير في جبل كويژة بالسليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، باندلاع حريق كبير في جبل كويژة المطل على المدينة.

وقال مراسل الوكالة، إن ألسنة اللهب شوهدت وهي تلتهم مساحات واسعة من الجبل، فيما لم تُعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وأضاف، أن الجهات المختصة لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الحادث، في وقت يترقب فيه المواطنون تدخل فرق الدفاع المدني للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.