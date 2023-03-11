اندلاع حريق كبير داخل مكتب قناة فضائية في اربيل .. صور

شفق نيوز/ اندلع اليوم السبت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان حريقا كبيرا داخل مكتب قناة كوردستان TV الفضائية الكوردية.

افاد مراسل وكالة شفق نيوز، ان "الحريق اندلع في مكتب قناة كوردستان (تي في) الواقع بالقرب من فتدق ( شيراتون ) في اربيل".

واضاف ان "عددا من فرق الدفاع المدني وصلوا الى المكان للسيطرة على الحريق دون معرفة الاسباب نشوبه".

من جهته قال سركوت كارش المتحدث باسم الدفاع المدني في اربيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في مبنى مكتب القناة الفضائية في شارع 30 متري وسط اربيل، مبينا ان المكتب يحتوي على مواد قديمة.

وأوضح أنه لغاية الآن لا تعرف أسباب وقوع الحادث غير أنه رجح أن الحريق ناجم عن تماس كهربائي بسبب خطوط نقل الطاقة المتشابكة في المنطقة.

وأكد أن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق في وقت قياسي من دون وقوع إصابات بشرية.