اندلاع حريق "كبير" داخل مخيم للنازحين جنوب دهوك

شفق نيوز - دهوك

اندلع حريق "كبير" داخل مخيم "شاريا" للنازحين جنوب محافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الجمعة، ادى الى احتراق خيمتين بالكامل، وتسبب بخسائر مادية كبيرة دون تسجيل إصابات بين النازحين.

وذكر مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ في احدى الخيم وانتقلت بسرعة الى خيمة اخرى بسبب الرياح وضعف الإمكانات المتاحة داخل المخيم.

وقال جمال سنجاري وهو أحد النازحين في المخيم، إن الحريق وقع في خيمة تعود لشقيقه في حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم، موضحا أن الخيمة كانت تسكنها أُسرة من الايتام مكونة من اربعة اطفال مع والدتهم، وقد فقدوا كل ما يملكونه داخل الخيمة من اثاث وملابس ومستمسكات شخصية وممتلكات أخرى.

وأضاف، أن وضع الأسرة أصبح صعبا بعد احتراق الخيمة بالكامل وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة في هذا الموسم، داعيا الى تقديم المساعدة العاجلة لهم وتعويض ما فقدوه.

وأشار سنجاري الى ان فرق الدفاع المدني وصلت الى المكان بسرعة، وتمكنت من إخماد الحريق، ومنع انتشاره الى خيم اخرى داخل المخيم، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.