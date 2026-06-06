اندلاع حريق كبير بمحل للأدوات المستعملة في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي، يوم السبت، باندلاع حريق على طريق مخمور ضمن مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، الحريقاندلع في محل للأغراض المستعملة، وما تزال أسباب اندلاعه مجهولة.

وأضاف أنّ فرق الإطفاء وصلت إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.

في وقت لاحق، أشار المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، شاخوان علي، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الدفاع المدني في أربيل، تلقى إخباراً باندلاع الحريق عند الساعة 11 صباحاً، وتوجهت 10 فرق إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق الآن".

من جانبهم لفت شهود عيان، تحدثوا للوكالة، إلى أن "الحريق اندلع في سوق المواد المستعملة، نتيجة أعقاب سكائر، لكنه اتسع بشكل هائل بغضون لحظات".