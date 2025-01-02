اندلاع حريق قرب سوق "البالة" في اربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي يوم الخميس، باندلاع حريق قرب سوق البالة في مدينة اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحريق اندلع بعد ظهر اليوم، في محال كماليات السيارات قرب جامع (خديجة الكبرى) في شارع 100 بمدينة اربيل والذي هو قريب ايضا من سوق البالة ".

بدوره، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في اربيل شاخوان علي، لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في أحد المحال التجارية في أربيل، عند الساعة 12:25 بعد ظهر اليوم.

وأضاف علي، إن فرق الإطفاء عملت بسرعة للسيطرة على الحريق الذي كان في طور التوسع.

وأوضح علي أن الدفاع المدني أرسل 15 فريقًا من أجل إخماد النيران، وتمكنوا من السيطرة عليها قبل أن تنتقل إلى المحال المجاورة.

وأضاف أن الحريق اندلع في محل واحد فقط، وتم منع انتشاره.

وأكد المتحدث أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، لكن أوقع أضرارًا مادية في المحل المتضرر. وقال أيضًا إن الفرق المختصة في الدفاع المدني تقوم الآن بمرحلة تبريد مكان الحريق لضمان عدم تجدد النيران.