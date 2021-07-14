اندلاع حريق في معرض للسيارات في أربيل

شفق نيوز/ اندلع حريق ظهر اليوم الأربعاء في معرض للسيارات في شارع 100 متر في مدينة أربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وهي تحاول السيطرة على الحريق واخماده.

ونقل مراسلنا عن صاحب المعرض قوله ان الحادث حصل نتيجة تماس في "بمب" أحدى السيارات.

وأضاف أن سيارة واحدة احترقت، وانه ومن معه قاموا باخراج السيارات الاخرى قبل وصول النيران اليها.

بدوره قال سركوت كارش مدير إعلام الدفاع المدني في اربيل في تصريح أدلى به للصحفيين، إن : الأضرار التي لحقت بمعرض السيارات هي احتراق سيارة واحدة ومكتب في الطابق العلوي وأضرار أخرى بالمعرض.

ونوه إلى أنه تمت السيطرة على الحريق دون ان يكون هناك أية خسائر بشرية، مردفا بالقول: لغاية لا نعرف اسباب اندلاع الحريق وحاليا نحقق في الامر.