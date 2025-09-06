اندلاع حريق في مخيم للنازحين في اقليم كوردستان

شفق نيوز - دهوك

افاد مصدر حكومي، يوم السبت، باندلاع حريق في مخيم "بيرسفي" للنازحين شمال ادارة منطقة زاخو المستقلة مما ادى الى احتراق ثلاث خيام بشكل كامل.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحريق وقع في ساعات صباح اليوم وتسبب بخسائر مادية كبيرة بعد أن التهم الخيام الثلاث من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضح ان التحقيقات الأولية ترجح أن يكون الحادث ناجما عن تماس كهربائي، مردفا بالقول إن فرق الدفاع المدني تدخلت بسرعة وتمكنت من اخماد النيران والسيطرة على الحادث قبل امتداده إلى بقية أجزاء المخيم.