اندلاع حريق في مجمع سكني وسط السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، صباح اليوم السبت، باندلاع حريق في أحد المجمعات السكنية وسط السليمانية دون معرفة أسباب الحريق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه في تمام الساعة الـ 9:55 من صباح اليوم اندلع حريق في الطابق الـ12 في إحدى المباني السكنية في مجمع "نوروز ستي" الواقع بالقرب من بناية الحكومة المحلية في السليمانية.

فيما بين المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني آرام علي في تصريح لوكالة شفق نيوز أن أسباب الحريق مجهولة لغاية الآن وقد استطاعت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.

وعن حجم الأضرار أكد محمد أن الأضرار الناجمة عن الحادث مادية فقط، ولم تسجل أي أضرار بشرية، وسيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.