اندلاع حريق في فندق "هولير بلازا" وسط مدينة أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عصر الأحد، باندلاع حريق في فندق "هولیر بلازا".

وأشار المراسل إلى أن الفندق يقع على طريق شارع أربيل كركوك بالقرب من "شارع ستين".

وأوضح أن الفندق يعد من الفنادق السياحية ويحتوي على أقسام ترفيهية وضيافة ومطاعم.

وأكد أن فرق الدفاع المدني سارعت الى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة عليه دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما لم تُعرف على الفور حجم الأضرار المادية.

ولفت إلى أن حادث الحريق اليوم يعد ثاني حادث يتعرض له الفندق بعد الحريق الأول الذي حصل عام 2022.