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اندلاع حريق في علوة السليمانية (فيديو)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-12T16:51:44+0000
اندلاع حريق في علوة السليمانية (فيديو)

شفق نيوز / اندلع مساء الاثنين، حريق في علوة الخضار بالسليمانية، ضمن إقليم كوردستان، هو الثاني من نوعه خلال ساعات في المحافظة، من دون معرفة الأسباب. 

وقال آرام علي المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في قسم من العلوة، وأن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق.

وأشار إلى أن "النيران طالت ثلاثة مكاتب لبيع الخضار وأربع شاحنات لنقل الخضر كحصيلة اولية".

وعصر اليوم، اندلع حريق في إحدى المصانع الكبيرة بالمنطقة الصناعية في محافظة السليمانية، دون معرفة السبب حتى الآن، حيث تواصل الجهات الحكومية التحقيق في ملابساته.

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