اندلاع حريق في "بازار زانكو" بقضاء كلار واستنفار فرق الدفاع المدني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في إدارة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، باندلاع حريق في سوق "بازار زانكو"، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني بشكل عاجل للسيطرة على النيران ومنع انتشارها.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق اندلع داخل أحد المحال التجارية في السوق، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وانتشار الدخان في المنطقة".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني سارعت إلى موقع الحادث وباشرت عمليات الإخماد والحد من امتداد الحريق إلى المحال المجاورة".

وبين المصدر أنه "لغاية الآن ولم ترد معلومات مؤكدة عن حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الحريق، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في أسبابه".

يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، إذ شهدت أسواق ومجمعات تجارية أخرى في إقليم كوردستان حوادث مماثلة في الفترات الماضية، الأمر الذي يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث وتقليل الأضرارالناجمةعنها.