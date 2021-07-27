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اندلاع حريق في المنطقة الصناعية بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-27T18:17:54+0000
اندلاع حريق في المنطقة الصناعية بالسليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية الإطفاء في محافظة السليمانية، باندلاع حريق يوم الثلاثاء في المنطقة الصناعية بمدينة السليمانية.

وقال ريكان جمال المتحدث باسم مديرية إطفاء السليمانية لوكالة شفق نيوز، إنه "في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اندلع حريق في احد معامل صناعة المطابخ في المنطقة الصناعية بمدينة السليمانية".

وأضاف أن "دخانا كثيفا تصاعد من الحريق بسبب مواد كيماوية وأخرى سريعة الاشتعال اندلعت فيها النيران"، مشيرا إلى أن الحريق خلف أضرارا مادية فقط.

وأشار جمال إلى أن فرق الإطفاء أخمدت الحريق الذي لم يعرف أسباب اندلاعه لحد الآن.

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