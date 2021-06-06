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اندلاع حريق ضخم جراء قصف واشتباكات بين القوات التركية وحزب العمال بدهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-06T11:15:49+0000
اندلاع حريق ضخم جراء قصف واشتباكات بين القوات التركية وحزب العمال بدهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان يوم الأحد باندلاع حريق ضخم في احدى القرى التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش التركي، وعناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقال الناشط اياد اديب من قرية هروري لوكالة شفق نيوز،  ان حريقا هائلا اندلع بمحيط قرية جلكي التابعة لناحية كاني ماسي  شمال قضاء العمادية.

واضاف ان الحريق اندلع بسبب  القصف التركي المدفعي على القرية  وما تزال النيران مشتعلة الى الان دون التمكن من اخمادها بسبب خطورة المنطقة .

وتابع أديب أن اشتباكات مسلحة اندلعت صباح اليوم بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني في نقطة عسكرية تركية  فوق جبل مطل على قرية هروري . 

وقال أيضا إن: المدفعية التركية تقصف منذ يوم أمس قمة جبل  "سري حمى" المطل على قرية ديشيش الحدودية مع تركيا.

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