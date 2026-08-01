اندلاع حريق ضخم بمستودعات وقود في أربيل (فيديو)

شفق نيوز - أربيل

أفاد مصدر محلي في محافظة أربيل، اليوم السبت، باندلاع حريق داخل مخازن للوقود في منطقة "شمامك" التابعة للمحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن النيران اندلعت في حدود الساعة 12:00 ظهراً، واصفاً الحريق بالكبير نظراً لاحتواء الموقع على خزانات ومواد نفطية، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني في أربيل توجهت على الفور إلى مكان الحادث وفرضت طوقاً أمنياً، فيما تبذل الفرق جهوداً مكثفة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المصافي أو المنشآت المجاورة.