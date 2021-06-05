اندلاع حريق جديد في مخيم "شاريا" المنكوب بدهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في دهوك، يوم السبت، باخماد حريق جديد اندلع بمخيم شاريا للنازحين في المحافظة، وذلك بعد اعادة التيار الكهربائي للمخيم "المكنوب" الذي تعرض لحريق امس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خيمة واحدة احترقت، ظهر اليوم، في مخيم شاريا الذي يقطنه الكورد الايزيديين في دهوك"، مؤكداً "اخماد النيران والقضاء على الحريق".

وأوضح المصدر، أن "الحريق اندلع بعد اعادة التيار الكهربائي الى المخيم".

وامس الجمعة اندلع حريق هائل في مخيم "شاريا" للكورد الايزيديين بمحافظة دهوك وتسبب باحتراق نحو 400 خيمة وترك ما يقارب من 1400 نازح بلا مأوى.

وانطلقت مساء أمس، عملية اغاثة العائلات المتضررة من حريق مخيم شاريا.

وقال مللت عصمت المسؤول الاعلامي لمحافظ دهوك علي تتر لوكالة شفق نيوز؛ إن 400 خيمة قدمت من قبل منظمة البارزاني الخيرية سيتم توزيعها على المتضررين، بالاضافة الى المستلزمات المنزلية الاخرى.

وكان مسؤول إعلام دائرة الهجرة والمهجرين وإغاثة النازحين في محافظة دهوك كاروان اتروشي؛ أفاد في وقت سابق من الجمعة، بأن قرابة 1400 نازح إيزيدي باتوا بلا مأوى بعد الحريق الذي شبّ في 350 خيمة في مخيم "شاريا".