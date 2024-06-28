اندلاع حريق بأرض زراعية شمالي دهوك بسب قصف تركي (صور)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في دهوك، يوم الجمعة، بتعرض وادي سركلي ومحيطه في قضاء العمادية شمالي المحافظة لقصف من قبل المدفعية التركية.

وقال شيروان سركلي، وهو أحد السكان المحليين، لوكالة شفق نيوز، إن "قصفاً تركياً بالمدفعية استهدف منطقة سركلي ومحيطها، ما أسفر عن اشتعال النيران في عدد كبير من أشجار الجوز وبستان للعنب بالإضافة إلى تضرر أنبوب المياه الذي يزود قرية سركلي بالمياه".

وأوضح أن "القصف التركي ما زال مستمراً"، مشيراً إلى "ارتفاع ألسنة اللهب وتمددها من موقع القصف ما حال دون وصول الأهالي وفرق الدفاع المدني إلى المنطقة بسبب التوترات الأمنية الخطيرة هناك".

في سياق متصل، أفاد شهود عيان بأن الجيش التركي أقام نقاط تفتيش على الطريق العام بين قريتي كاني بالافي وشيلازة التابعتين لناحية بامرني شمال دهوك.

وأعرب الشهود خلال حديثهم لوكالة شفق نيوز، عن استيائهم وقلقهم أزاء هذه الخطوة، مشيرين إلى عدم قدرتهم على التنقل بحرية بين القرى في هذه المنطقة بسبب الحواجز العسكرية الجديدة.