اندلاع حريق بمدرسة مسيحية شمالي دهوك

شفق نيوز/ اندلع، اليوم السبت، حريق في احدى المدارس المسيحية بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال المقدم بيوار عبدالعزيز مسؤول اعلام دائرة اطفاء دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا اندلع بإحدى المدارس التابعة لأتباع الديانة المسيحية في ناحية ديرلوك بقضاء العمادية شمال دهوك".

واضاف، ان "الحريق اندلع فوق سطح المدرسة"، مبينا أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وقامت بإخلاء جميع طلاب المدرسة واطفاء الحريق دون وقوع اية خسائر بشرية".

وتابع المقدم بيوار ان "الفرق المختصة تحقق الان في ملابسات الحادث".