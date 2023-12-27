اندلاع حريق بمجمع سكني وسط اربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الاربعاء، باندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية بمحافظة اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في شقة داخل مجمع (إسكان تاورز) وسط محافظة أربيل".

واضاف ان "سبب الحريق يعود لتماس كهربائي دون معرفة الأضرار حتى الآن"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه".

وأشار المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن إصابة شخصين بجروح، أحدهما مدني والآخر عنصر في مديرية الدفاع المدني".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل المقدم كاروان ميراودلي إن "الحريق اندلع في إحدى الوحدات السكنية في مجمع إسكان تاور، وأسفر عن 17 جريحاً، ضمنهم أربع حالات استدعت النقل إلى إحدى المستشفيات المختصة في أربيل، والمصابين الـ13 الآخرين عادوا إلى منازلهم سالمين".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني ما تزال تحقق لمعرفة سبب الحريق"، مشيراً إلى أن "أربيل فيها 1800 بناية كبيرة كوحدات سكنية ومكاتب وشركات، وعلى الجميع الالتزام بشروط الدفاع المدني لتجنب حوادث الحرائق".

وأشار إلى أن "حريق مجمع إسكان تاور انتهى بمشاركة 11 فرقة من فرق الدفاع المدني والإنقاذ".