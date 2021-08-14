اندلاع حرائق كبيرة نتيجة القصف التركي على قرى زاخو

شفق نيوز/ افاد شهود عيان يوم السبت، بأن المدفعية التركية قصفت قرية رويسي التابعة لناحية باتيفا شرق قضاء زاخو.

وأضاف الشهود لوكالة شفق نيوز؛ ان حرائق كبيرة اندلعت بمحاصيل الفلاحين والغابات المحيطة بالقرية دون أن تتمكن الجهات المعنية من اخماد الحريق بسبب شدة القصف والتي لاتزال مشتعلة.

من جانب آخر؛ تمكن رجال الإطفاء من دائرة الدفاع المدني في قضاء العمادية و بمساعدة اهالي قرية سركي من اخماد حريق كبير اندلع جراء القصف التركي بالطائرات الحربية يوم أمس والتي تسببت باندلاع حرائق كبيرة في الغابات والحشائش المحيطة بقرية سركي التابعة لقضاء العمادية.