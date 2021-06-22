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اندلاع حرائق كبيرة شمالي دهوك جراء قصف تركي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-22T10:27:41+0000
اندلاع حرائق كبيرة شمالي دهوك جراء قصف تركي

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في دهوك باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، باندلاع حرائق كبيرة في محيط ثلاث قرى شمالي المحافظة جراء قصف تركي استهدف حزب العمال الكوردستاني.  

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات تركية قصفت، صباح اليوم،  قمة جبل لينك ضمن سسلة جبل متين المطل على ناحية ديروك بقضاء العمادية شمالي دهوك".

وأضاف المصدر، أن "القصف استهدف عناصر حزب العمال الكوردستاني المحصنين في المنطقة،  دون معرفة الخسائر".

على الصعيد ذاته، أفاد شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، بأن المدفعية التركية قصفت اليوم ايضاً، مناطق في شمال ناحية دركار التابع لقضاء العمادية.

وأضاف الشهود أن حرائق كبيرة اندلعت بمزارع اهالي ثلاث قرى، وهي قرية نزور و شيدني و رويس.

وبحسب الشهود فأن النيران ما تزال مشتعلة، دون التمكن من اخمادها بسبب خطورة المنطقة.

 

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