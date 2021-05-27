اندلاع حرائق كبيرة بمنازل قرية في دهوك جراء قصف تركي

شفق نيوز / أفاد أهالي قرية "كستة" التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن حرائق كبيرة اندلعت بمنازل المواطنين نتيجة قصف تركي استهدف مواقع حزب العمال.

وقال رينجر أحمد أحد سكنة (قرية كستة)، لوكالة شفق نيوز، إن "حرائق كبيرة اندلعت بمنازل أهالي القرية نتيجة القصف التركي ضد عناصر حزب العمال".

وأوضح أحمد، أن "أهالي القرية هرعوا لإخماد الحريق وحدهم"، لافتا إلى "عدم وصول فرق الإطفاء، وأن خسائر كبيرة لحقت بالمواطنين جراء الحريق، الذي ماتزال نيرانه مشتعلة بمراعي ومنازل القرويين حتى الساعة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، إخماد حريق في بناية لاستيلا كافيه" في الطابق الثاني تحديدا، وسط مركز المدينة.