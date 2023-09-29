اندلاع النيران في مزارع قرية كوردستانية نتيجة قذيفة تركية

شفق نيوز / أفاد شهود عيان من قرية سكيري التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بأن المدفعية التركية جددت قصف محيط القرية.

وأخبر أحد الشهود، وكالة شفق نيوز، أن "إحدى القذائف سقطت بالقرب من القرية، ما تسبب باندلاع حرائق في مزارع أهالي القرية وخاصة في أشجار (حبة الخضراء) التي تزدهر بكثرة في هذه المناطق".

وأوضح أن "مساحة الأراضي التي تضررت جراء القصف، وصلت إلى حوالي 25 دونما"، لافتاً إلى أن "أهالي المنطقة قاموا بالتدخل الفوري باستخدام الطرق البدائية للحفاظ على سلامة الممتلكات والمزارع".

هذا وتواجه سيارات الإطفاء، صعوبة كبيرة في الوصول إلى المنطقة، بسبب التضاريس الوعرة، بالإضافة إلى أن المنطقة تعتبر غير آمنة.