اندلاع اشتباك محدود بين قوتين أمنيتين قرب جمجمال بالسليمانية

شفق نيوز / السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع اشتباك محدود بين قوتين أمنيتين في نقطة تفتيش "باني مەقان" القريب من قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، مما أدى إلى إيقاف حركة العجلات داخل السيطرة لوقت قصير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مشادة وقعت صباح اليوم بين منتسبين من قوة (كوماندوز) كانوا يستقلون عجلة مدنية، أثناء محاولتهم المرور عبر السيطرة، وبين عناصر الأمن المكلّفين بحماية النقطة، بعد مطالبتهم بإبراز الهويات الرسمية".

وأضاف، أن "عناصر (الكوماندوز) لم يُبرزوا الهويات المطلوبة، الأمر الذي تسبب بتوتر تطوّر إلى اشتباك محدود بين الطرفين، قبل أن تتدخل الجهات العليا لتهدئة الموقف".

وبيّن المصدر أن "الوضع استقر بعد وقت قصير، وتم استئناف الحركة بشكل طبيعي داخل النقطة، فيما جرى احتواء الإشكال ومعالجته دون تسجيل خسائر تُذكر".