اندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات التركية والعماليين وسقوط طائرة مسيرة شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات بين القوات التركية، ومسلحي حزب العمال الكوردستاني فيما سقطت طائرة مسيرة مجهولة وذلك في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز،إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الجانبين في مناطق مختلفة بجبل متين الواقع فوق قضاء العمادية شمال دهوك.

وأضافوا أن منزل مواطن من أهالي قرية "كواني" تعرض لإطلاق نار مباشر جراء تلك الاشتباكات مما أسفر حدوث أضرار مادية في ذلك المنزل من دون إصابات بشرية.

من جانب آخر، أعلن مصدر حكومي عن سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في منطقة قريبة من قضاء العمادية.