اندلاع اشتباكات بين حزب العمال وقوات البيشمركة شمالي أربيل

شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات مسلحة اليوم الثلاثاء بين قوات البيشمركة، وحزب العمال الكوردستاني في منطقة "برادوست" التابعة لقضاء سوران في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن مناوشات وتبادلاً لإطلاق النار حدثت بين الجانبين في وادي "بولي" في منطقة "برادوست، مشيرين إلى أن الإشتباكات بدأت في الساعة الـ12 من ظهر اليوم ولغاية الثانية لما بعد الظهر.

من جهته قال مصدر في قوات البيشمركة إن المناوشات لم تسفر عن إصابات بشرية، مردفا بالقول إن الوضع الحالي مستقر.

وجاءت هذه المناوشات عندما حاولت قوات البيشمركة بناء نقاط مراقبة في المنطقة، وفقا للمصدر.