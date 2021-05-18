سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اندلاع اشتباكات بين حزب العمال وقوات البيشمركة شمالي أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-18T13:32:20+0000
اندلاع اشتباكات بين حزب العمال وقوات البيشمركة شمالي أربيل

شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات مسلحة اليوم الثلاثاء بين قوات البيشمركة، وحزب العمال الكوردستاني في منطقة "برادوست" التابعة لقضاء سوران في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن مناوشات وتبادلاً لإطلاق النار حدثت بين الجانبين في وادي "بولي" في منطقة "برادوست، مشيرين إلى أن الإشتباكات بدأت في الساعة الـ12 من ظهر اليوم ولغاية الثانية لما بعد الظهر.

من جهته قال مصدر في قوات البيشمركة إن المناوشات لم تسفر عن إصابات بشرية، مردفا بالقول إن الوضع الحالي مستقر.

وجاءت هذه المناوشات عندما حاولت قوات البيشمركة بناء نقاط مراقبة في المنطقة، وفقا للمصدر.

related

الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

Date: 2020-06-26 13:53:46
الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

أول تعليق من برلمان كوردستان على هجوم حزب العمال على البيشمركة

Date: 2020-11-04 14:32:50
أول تعليق من برلمان كوردستان على هجوم حزب العمال على البيشمركة

البيشمركة تفتتح مركزاً لتعلم اللغات الاجنبية

Date: 2019-10-14 20:09:46
البيشمركة تفتتح مركزاً لتعلم اللغات الاجنبية

قصف صاروخي يستهدف البيشمركة على حدود كركوك - أربيل

Date: 2021-03-29 18:43:29
قصف صاروخي يستهدف البيشمركة على حدود كركوك - أربيل

اصابة فتاة بجروح بليغة بإشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي في دهوك

Date: 2020-05-26 19:31:43
اصابة فتاة بجروح بليغة بإشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي في دهوك

مسؤول يكشف تفاصيل ومصدر رشقات الرصاص على عجلة للبيشمركة شمالي اربيل

Date: 2020-08-14 14:26:59
مسؤول يكشف تفاصيل ومصدر رشقات الرصاص على عجلة للبيشمركة شمالي اربيل

أربيل تتوعد بشدة وتعلن اعتقال عشرات المطلوبين والمتجاوزين على القانون

Date: 2021-01-17 16:17:27
أربيل تتوعد بشدة وتعلن اعتقال عشرات المطلوبين والمتجاوزين على القانون