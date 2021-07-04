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اندلاع اشتباكات بين "العماليين" والجيش التركي في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-04T20:34:53+0000
اندلاع اشتباكات بين "العماليين" والجيش التركي في دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات مسلحة مساء يوم الأحد بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في منطقة جبلية بمحافظة دهوك داخل إقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن الاشتباكات اندلعت في جبل زنارا كيستة المطل على قرية كيستة التابعة لناحية كاني ماصي بقضاء العمادية في محافظة دهوك.

وأضاف الشهود أن "الجيش التركي استخدم طائرات مروحية، فيما قام مسلحي حزب العمال باستخدام سلاح (الدوشكة ) ضد المروحيات الحربية التركية".

ووفق الشهود فإن سلاح الجو التركي قصف قريتي هروري وجلكي، منوهين إلى أن الاشتباكات ما تزال متواصلة حتى ساعة إعداد الخبر.

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