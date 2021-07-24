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اندلاع اشتباكات بين البيشمركة والعمال الكوردستاني شمال دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-24T11:02:14+0000
اندلاع اشتباكات بين البيشمركة والعمال الكوردستاني شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم السبت،  باندلاع اشتباكات بين قوت البيشمركة وعناصر حزب العمال الكوردستاني  في جبل متين شمال المحافظة.

وقال الفريق جمال ايمنكي رئيس اركان قوات البيشمركة لوكالة شفق نيوز، إن اشتباكات وقعت في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم في منطقة جارجلى بجبل متين بقضاء العمادية بين قوات البيشمركة وعناصر حزب العمال الكوردستاني. وأضاف أن عناصر العمال الكوردستاني اطلقوا النار باتجاه قوات البيشمركة، ومن ثم قامت البيشمركة بالرد على مصادر النيران، مبيناً أن الاشتباكات استمرت لمدة عشرين الى خمس وعشرين دقيقة.  

وأوضح رئيس اركان قوات البيشمركة، أن حزب العمال الكوردستاني يستغل موقف الرئيس البارزاني القاضي بحرمة الاقتتال الكوردي – الكوردي، محذراً من أن قوات البيشمركة لن تقف مكتوفة الايدي وستقوم بالرد العنيف لاي اعتداء اخر ضد قوات البيشمركة  من قبل حزب العمال الكوردستاني.

 

 

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