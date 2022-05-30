انخفاض مياه دجلة يظهر مدينة قديمة على سطح الارض في دهوك.. صور

شفق نيوز/ أعلن مدير دائرة آثار دهوك في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اكتشاف موقع اثري في قرية كمونة التابعة لقضاء سميل غرب المحافظة.

وقال مدير الدائرة الدكتور بيكس بريفكاني لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً مشتركاً من علماء الآثار من كوردستان والمانيا اكتشفوا مدينة عريقة تعود الى عصرالإمبراطورية الميتانية (3400ق.م.) داخل حوض نهر الدجلة"، مبيناً أن "الجفاف في العراق أدى لانخفاض مستوى منسوب المياه في بحيرة سد الموصل وكانت النتيجة اكتشاف المدينة".

وأوضح أن هذه المدينة التي تسمى "زاخيكو" تم ذكرها في النصوص البابلية، وتضم قصراً والعديد من المباني والغرف، بالاضافة الى سور كبير، بحسب النصوص المسمارية التي عثر عيلها فريق البحث، مضيفاً أن "النتائج أظهرت أيضاً مركزًا حضارياً مهماً للإمبراطورية الميتانية بين عامين 1550-1350 قبل الميلاد".

وأضاف بريفكاني أن "العمل بدأ في الموقع منذ عام 2018، لكنه توقف بعد أن غمرته مياه سد الموصل، وفي العام 2021 عاد الفريق الى العمل اثر انخفاض منسوب بحيرة سد الموصل".

يشار الى ان عدد الموقع الاثرية التي اكتشفت في محافظة دهوك بلغ حتى الآن 2000 موقع.