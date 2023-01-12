انخفاض منسوب مياه بحيرة سد الموصل يظهر أطلال مدرسة عمرها يتجاوز نصف قرن (صور)

شفق نيوز/ كشف مختار قرية مطلة على سد الموصل، اليوم الخميس، عن ظهور أطلال مدرسة نتيجة انخفاض منسوب المياه في بحيرة السد.

ويقول مختار قرية خانكي حمزة عيدو، الواقعة جنوب محافظة دهوك، لوكالة شفق نيوز إن "انخفاض منسوب مياه بحيرة سد الموصل أظهر عدداً من المناطق التي كانت مغمورة بالمياه ومنها مدرسة خاني القديمة".

واضاف عيدو؛ ان "تاريخ هذه المدرسة تعود الى السبعينات من القرن الماضي".

وأوضح مختار قرية خانكي ان انخفاض "منسوب المياه اثر بشكل كبير على القطاع الزراعي في المنطقة بالاضافة إلى الثروة السمكية".

وادى انخفاض مناسيب المياه في الانهر الرئيسة او الفرعية خلال الفترات السابقة ظهرت مواقع أو ابنية قديمة.