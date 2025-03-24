انخفاض منسوب المياه في سدود كوردستان وتحذيرات من أزمة وشيكة

شفق نيوز/ حذّر المدير العام للسدود والخزانات المائية في إقليم كوردستان رحمان خاني، يوم الاثنين، من تراجع منسوب المياه في سدود الإقليم مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن انخفاض معدلات هطول الأمطار كان له تأثير مباشر على المخزون المائي.

وقال خاني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "السدود في الإقليم سجلت تدنياً ملحوظاً في مستويات التخزين المائي، حيث بلغت الكمية الحالية 3.5 مليار متر مكعب، وهو مستوى أقل من المخزون المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي".

وأضاف أن "المناطق الشمالية، لا سيما هولير ودهوك، شهدت موسماً مطرياً ضعيفاً، ما أدى إلى انخفاض تدفق المياه إلى السدود"، مبيناً أن "المياه المخزنة تتركز في سدود دوكان، ودربنديخان ودهوك، التي تمتلك مجتمعةً قدرة استيعابية تصل إلى 10 مليارات متر مكعب، إلا أن الكميات الحالية أقل من المتوقع نتيجة شح الأمطار".

وأشار خاني، إلى أن "استمرار نقص المياه سيؤثر على القطاعات الحيوية، خاصة الزراعة وإمدادات مياه الشرب، ما يفرض تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات فعالة لإدارة الموارد المائية".

وتابع خاني، حديثه قائلاً إن "عملية إعادة تعبئة السدود بالمياه مستمرة حتى نهاية أيار/ مايو، وهي الفترة التي تشهد عادةً ذوبان الثلوج وزيادة التدفقات المائية، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار النقص مقارنة بالمعدلات السنوية المعتادة".

ويأتي هذا التراجع في تخزين المياه وسط تحذيرات من تداعياته المحتملة على مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة وإمدادات مياه الشرب.

كما يضع هذا الانخفاض السلطات في إقليم كوردستان أمام تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات فعالة لإدارة الموارد المائية وضمان استدامتها.

ويعتمد إقليم كوردستان بشكل أساسي على السدود والخزانات المائية في تأمين احتياجاته المائية، حيث تُعدّ سدود دوكان ودربنديخان ودهوك من أهم منشآت تخزين المياه.