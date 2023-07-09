انخفاض ملحوظ في أسعار الدجاج الحي بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت الأسواق المحلية في إقليم كوردستان العراق، اليوم الأحد، تراجعاً ملحوظاً في سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي.

وقال خالص شكور وهو صاحب محل لبيع الدجاج الحي في اربيل لوكالة شفق نيوز، إن "سعر الكيلوغرام الواحد انخفض بشكل كبير حيث وصل إلى 1900 دينار عراقي في حين كان السعر قبل فترة قليلة يتراوح بين 2500 - 300 دينار".

ويعزو شكور الانخفاض والارتفاع بالأسعار إلى مسألة العرض والطلب إضافة إلى صعوبة تسويق الدجاج الحي إلى باقي المحافظات خارج كوردستان في ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة"مؤكدا انه " عندما يُتاح تسويق الدجاج الحي إلى باقي المحافظات فإن الأسعار ترتفع وخلافه العكس".

بدوره قال محمد خوشناو وهو صاحب دواجن في اربيل للوكالة أن "سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي يكلفهم أكثر من 2000 دينار، وان البيع أقل من هذا السعر يعود عليهم بالضرر إلا أنهم قد يضطرون في بعض الأحيان لبيعها بخسارة خاصة مع ظهور الأمراض، او ارتفاع اسعار العلف، أو النقص بتجهيز الطاقة اضافة إلى سبب آخر وهو الرئيسي يكمن في عدم السماح لتسويق منتجاتهم إلى باقي مناطق العراق وحصرها بالإقليم".