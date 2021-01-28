انخفاض ملحوظ.. تسجيل 13 إصابة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتشهد مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا وفقاً لأرقام هيئة الصحة خلال الأيام الماضية.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الإصابة هي لــ 9 ذكور و4 إناث.

وأضاف مصطفى؛ ان حالات الإصابة الجديدة توزعت في الحسكة 1، القامشلي 2، ديرك (المالكية) 1، الرقة 3، الطبقة 3، دير الزور 3.

وذكر مصطفى أيضاً أنه "تم تسجيل 8 ثماني حالات شفاء تامة من الفيروس، في حين أنه تم تسجيل 7 سبع حالات وفاة جديدة بالفيروس".

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8463 حالة مؤكدة منها 296 حالة وفاة و1210 حالة شفاء.