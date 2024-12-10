انخفاض "ملحوظ" بأسعار الدجاج في كوردستان وسط مطالب بدعم حكومي للقطاع

شفق نيوز/ أكد رئيس اتحاد مزارع الدواجن في كوردستان نازم عبد الله، يوم الثلاثاء، أن أسعار الدجاج سجلت انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوعين الماضيين، حيث يُباع الكيلوغرام الواحد من الدجاج في مزارع الدواجن بسعر يتراوح بين 2500 إلى 2550 دينارًا، ويأتي ذلك مقارنة بسعره السابق الذي بلغ 2700 دينار.

وقال عبد الله، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "تكلفة الكيلوغرام الواحد على أصحاب المزارع تصل إلى 2400 دينار، مما يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار"، مؤكداً أن "القطاع لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتطلب تدخلاً حكومياً".

وأشار عبد الله إلى "أهمية دعم حكومة إقليم كوردستان لأصحاب المزارع من خلال توفير الغاز والوقود بأسعار مدعومة لتخفيف الخسائر التي يعاني منها العاملون في هذا المجال".

وشهدت أسعار الدجاج في إقليم كوردستان تقلبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مع تأثر القطاع بارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك الأعلاف والطاقة.

وعلى الرغم من الانخفاض الحالي، فإن مزارعي الدواجن يطالبون بدعم حكومي مستمر لضمان استمرارية الإنتاج وتجنب الإضرار بالقطاع الذي يشكل مصدر رزق لآلاف العائلات.