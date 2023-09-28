انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتحوّل الطقس إلى بارد مطلع الأسبوع المقبل بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ذكر خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، يوم الخميس، ان درجات الحرارة في إقليم كوردستان ستنخفض بشكل ملحوظ مع تحوّل الطقس إلى بارد مطلع الأسبوع المقبل.

وقال جبار في بيان اليوم، إنه اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم السبت الموافق 30 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، ونتيجة لرياح باردة قادمة من البحر الأبيض المتوسط إلى مناطقنا، ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، و بمقدار 3 - 4 درجات مئوية، ، وسيدخل الطقس في المنطقة مرحلة جديدة من البرودة".

وأشار إلى أنه نتيجة امتداد تأثير انخفاض ضغط البحر الأبيض المتوسط منتصف الأسبوع المقبل من 2 - 4 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فإن هناك إحتمال بزيادة معدلات الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة، مع تشكل السحب وزيادة كثافتها في مناطق متفرقة بالمنطقة مع تساقط خفيف للأمطار ونشاط الرياح في بعض المناطق، وتنشط العواصف الرعدية والأمطار المعتدلة".

ودعا جبار، السكان في إقليم كوردستان إلى إزالة أجهزة التبريد لاعتدال الجو في أوقات النهار و برودته في الليل.