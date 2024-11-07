انخفاض معدلات الإصابة بالسرطان في السليمانية.. مستشفى "هيوا" يكشف الإحصائيات

شفق نيوز/ أعلن مدير مستشفى "هيوا" في السليمانية لعلاج السرطان، اليوم الخميس، تسجيل 3,356 حالة إصابة جديدة بالسرطان في المستشفى خلال العام الماضي 2023.

وقال الدكتور ياد نقشبندي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن العدد الإجمالي للمرضى الذين تلقوا العلاج في المستشفى، بما فيهم المصابون الجدد، بلغ نحو 6,442 حالة.

وأوضح أن المستشفى يستقبل مرضى من السليمانية ومن محافظات أخرى في إقليم كوردستان والعراق، مما يعكس دورها كوجهة علاجية إقليمية.

وأشار نقشبندي إلى أن الأشهر السبعة الأولى من هذا العام شهدت انخفاضًا طفيفًا في معدلات الإصابة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدًا أن الأرقام حتى الآن لا تظهر تفاوتًا كبيرًا عن العام السابق.

وتطرق إلى الشائعات حول ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في السليمانية، مبينًا أن هذه الإحصاءات تشمل مرضى من خارج المحافظة أيضًا، مما قد يعطي انطباعًا غير دقيق بأن الحالات تقتصر على السليمانية وحدها.