سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

انخفاض كبير بإصابات و وفيات كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-03T12:16:38+0000
انخفاض كبير بإصابات و وفيات كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ شهد الموقف الوبائي في اقليم كوردستان خلال الساعات الـ24 الماضية تراجعا ملحوظا بمعدل الاصابات حيث سجلت المختبرات الصحية 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع معه إجمالي العدد الى 97584.

وذكرت صحة الإقليم في بيان أنها اجرت ٤٣٥٦ عملية فحص تم خلالها تشخيص ٢٤٨ إصابة جديدة توزعت على:

• (٩٧) اربيل

• (٦٩) السليمانية

• (٦٥) دهوك

• (٤) حلبجة

• (١٣) گرمیان

• (٠) رابرين

وتعافى كذلك ١٧٧ شخصاً من الفيروس في مدن:

• (١٠٧) اربيل

• (٢٣) السليمانية

• (٧) دهوك

• (٩) حلبجة

• (٣١) گرمیان

• (٠) رابرين

كما سجلت مدن الإقليم وفاة ٩ مصابين بالفيروس:

• (٤) اربيل

• (٢) السليمانية

• (١) دهوك

• (٠) حلبجة

• (١) گرمیان

• (١) رابرين

ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم أصيب ٩٧٥٨٤ شخصاً، تعافى منهم ٦١٢٠٣، وتوفي ٣١٩٥ اخر

 

related

اقليم كوردستان يعلن 31 حالة وفاة و793 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-10-08 12:27:26
اقليم كوردستان يعلن 31 حالة وفاة و793 اصابة جديدة بكورونا

كورونا يتخطى حاجز 60 الف إصابة في اقليم كوردستان

Date: 2020-10-16 12:18:54
كورونا يتخطى حاجز 60 الف إصابة في اقليم كوردستان

تسجيل 21 حالة وفاة و 684 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-10-01 12:15:49
تسجيل 21 حالة وفاة و 684 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

اقليم كوردستان يسجل قرابة 1600 اصابة بكورونا في اعلى حصيلة منذ تفشي الوباء

Date: 2020-10-27 11:06:14
اقليم كوردستان يسجل قرابة 1600 اصابة بكورونا في اعلى حصيلة منذ تفشي الوباء

اقليم كوردستان يسجل اعلى معدل للوفيات و520 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-26 09:02:23
اقليم كوردستان يسجل اعلى معدل للوفيات و520 اصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يعلن 11 حالة وفاة و 532 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-08-22 11:24:20
اقليم كوردستان يعلن 11 حالة وفاة و 532 اصابة جديدة بكورونا

كورونا .. 25 حالة وفاة و645 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-17 12:28:09
كورونا .. 25 حالة وفاة و645 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يعلن 26 حالة وفاة و754 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-16 09:39:25
اقليم كوردستان يعلن 26 حالة وفاة و754 اصابة جديدة بكورونا