انخفاض كبير بإصابات و وفيات كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ شهد الموقف الوبائي في اقليم كوردستان خلال الساعات الـ24 الماضية تراجعا ملحوظا بمعدل الاصابات حيث سجلت المختبرات الصحية 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع معه إجمالي العدد الى 97584.

وذكرت صحة الإقليم في بيان أنها اجرت ٤٣٥٦ عملية فحص تم خلالها تشخيص ٢٤٨ إصابة جديدة توزعت على:

• (٩٧) اربيل

• (٦٩) السليمانية

• (٦٥) دهوك

• (٤) حلبجة

• (١٣) گرمیان

• (٠) رابرين

وتعافى كذلك ١٧٧ شخصاً من الفيروس في مدن:

• (١٠٧) اربيل

• (٢٣) السليمانية

• (٧) دهوك

• (٩) حلبجة

• (٣١) گرمیان

• (٠) رابرين

كما سجلت مدن الإقليم وفاة ٩ مصابين بالفيروس:

• (٤) اربيل

• (٢) السليمانية

• (١) دهوك

• (٠) حلبجة

• (١) گرمیان

• (١) رابرين

ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم أصيب ٩٧٥٨٤ شخصاً، تعافى منهم ٦١٢٠٣، وتوفي ٣١٩٥ اخر