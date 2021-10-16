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انخفاض كبير بمعدل اصابات كورونا في اقليم كوردستان خلال ٢٤ ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-16T12:15:24+0000
انخفاض كبير بمعدل اصابات كورونا في اقليم كوردستان خلال ٢٤ ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن انخفاض كبير بمعدل الاصابات اليومي بفيروس كورونا في عموم مدن الاقليم خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت ٤٦٤ اصابة جديدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، ليرتفع معها اجمالي العدد الى ٣٤٩٠٤٨ إصابة منذ انتشار الوباء.

وأشار البيان إلى أن ١٦٠٨ مرضى تماثلوا للشفاء التام، ليصل مجموع حالات التعافي الى ٣٢٣٦٤٧  شخصاً، مبيناً أن عشرين مصاباً بالجائحة توفي خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، ليكون عدد حالات الوفيات الكلي ٦١٢٤ .

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان قد اعلنت امس الجمعة، تسجيل 1331 إصابة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا.

 

 

 

 

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