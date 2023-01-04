انخفاض في درجات الحرارة بإقليم كوردستان مع توقعات بهطول الأمطار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، توقعات الطقس في محافظات الإقليم والإدارات المستقلة خلال الساعات الـ48 المقبلة.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا الساعات الـ48 مع توقعات بهطول الأمطار في المناطق الجبلية في معظم مناطق الاقليم ".

واضاف البيان ان درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الساعات ستكون كالآتي :

اربيل 15

السليمانية 12

دهوك 15

حلبجة 13

سوران 12

كرميان 18

زاخو 16