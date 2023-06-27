لأول مرة .. معبر حدودي في حلبجة يستقبل سائحين من إيران (صور)

شفق نيوز/ شرع معبر "شوشمي" الحدودي ، الواقع في محافظة حلبجة، اليوم الثلاثاء، باستقبال السائحين الوافدين من إيران بشكل رسمي بعدما كان يقتصر عمله على الحركة التجارية بين إقليم كوردستان وإيران.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم في بيان اليوم، إن المعبر وبالإضافة إلى الحركة التجارية ، سيستخدم الآن للحركة السياحية بين إقليم كوردستان وإيران.

ودخل أول سائح من إيران ويُدعى "محمد طاهر" عبر معبر "شوشمي" وإلى إقليم كوردستان بعد حصوله على تأشيرة الدخول.