انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع تساقط للثلوج خلال الساعات المقبلة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاربعاء، توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال الساعات الـ48 المقبلة.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان، "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا طفيفا خلال الساعات المقبلة مع توقعات بتساقط الثلوج في المناطق الجبلية ".

واضاف البيان ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات الـ48 المقبلة ستكون كالآتي:

اربيل 10

السليمانية 9

دهوك 10

حلبجة 10

سوران 6

كرميان 14

زاخو 10