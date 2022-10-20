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انخفاض أسعار مادة البنزين في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-20T12:39:34+0000
انخفاض أسعار مادة البنزين في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت محطات الوقود في محافظة السليمانية ، اليوم الخميس، إن أسعار مادة البنزين في المحافظة سينخفض بمقدار 50 ديناراً للتر الواحد لكل الأنواع.

وقال بهمن قادر احد اصحاب محطات الوقود الخاصة في السليمانية ، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن أسعار البنزين سنتخفض مرة أخرى اعتبارا من مساء اليوم الخميس الموافق 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأضاف أنه من مساء اليوم سيصبح أسعار البنزين لجميع الأنواع الثلاثة وهي: العادي 975 دينارا بدلا من 1025 دينارا، والمحسن 1225 بدلا من 1275 دينارا، والسوبر 1300 دينار بدلا من 1350 دينارا للتر الواحد اي اقل بـ 50 دينارا.

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