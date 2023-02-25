انخفاض أسعار الغاز السائل في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية، بهمن شيخ قادر، يوم السبت، تراجع أسعار الغاز والديزل في المحافظة بسبب انخفاض الطلب.

وقال شيخ قادر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سعر البنزين انخفض منذ عشرة أيام، وأن سعر الغاز والديزل انخفض الآن"، مؤكداً أن "سعر كيلو الغاز كان يباع بـ 700 دينار والآن هو 675 ديناراً، وسعر لتر الديزل كان يباع بـ 1025 ديناراً، والآن يباع 1000 دينار".

وعزا المتحدث باسم محطات الوقود، أسباب ارتفاع سعر الغاز في إقليم كوردستان، بشكل ملحوظ هذا العام، إلى "زيادة الطلب في فصل الشتاء".