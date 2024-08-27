انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق بورصتي "الكفاح والحارثية"

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق بورصتي البلاد مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148750 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجل صباح هذا اليوم 149000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا؛ حيث بلغ سعر البيع 148850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148750 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.