انخفاض أسعار الخبز و"الصمون" في السليمانية

شفق نيوز/ أشرّت غرفة الرقابة التجارية في محافظة السليمانية، انخفاض أسعار الخبز، وما يُعرف محلياً بـ"الصمون"، عازية السبب في ذلك إلى تراجع أسعار الدقيق.

وقال مدير الغرفة سوران غفور في تصريح صحفي اليوم، إنه بمبادرة عدد من أصحاب المخابز تم تخفيض سعر الخبز و"الصمون"، وهذا بعد تراجع أسعار مادة القمح بأنواعها في السوق خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أنه سابقا كان سعر كيس الدقيق الذي يبلغ وزنه (50 كغم) يصل إلى 51 الف دينار عراقي، وحالياً قد انخفض سعره إلى 41 الفاً لذلك زادت المخابز من وزن رغيف الخبز من 50 غراماً إلى 100 غرام.

وأردف غفور بالقول، إن اعتبارا من الغد، سينخفض سعر الخبز، وسيكون السعر للرغيف الواحد بوزن 100 غرام ثمانية أرغفة بـ1000 دينار عراقي، وسعر الرغيف بوزن 125 غراماً 6 أرغفة بـ1000 دينار، وأما بالنسبة للخبز المحلي "الصمون" فسينخفض حسب أوزانه وأصنافه.

وتابع بالقول، إنه اعتبارا من يوم غد ستزور اللجان الرقابية التجارية ستزور المخابز للإطلاع، والإطمئنان من أوزان الأرغفة وأسعارها.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفعت أسعار الخبز بانوعه في إقليم كوردستان والعراق كافة جراء ارتفاع اسعار الحبوب المستوردة والتي تغطي أوكرانيا جزءاً من حاجة السوق العالمية.