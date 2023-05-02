انخفاض أسعار البنزين في السليمانية 25 ديناراً

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم محطات وقود السليمانية بهمن قادر، يوم الثلاثاء، انخفاض أسعار البنزين في المدينة ​​بمقدار 25 ديناراً للتر الواحد .

وقال بهمن قادر في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن ​​سعر البنزين العادي انخفض من 875 ديناراً الى 850 ديناراً، فيما انخفض ​​سعر البنزين السوبر من 1225 ديناراً إلى 1200 دينار، كما انخفض ​​سعر البنزين المحسن من 1075 دينارا إلى 1050 دينار.

ولفت إلى أن "كثرة البنزين التجاري في إقليم كوردستان وانخفاض الطلب وتراجع أسعار البنزين في سوق الطاقة العالمية، تسببا في انخفاض سعر البنزين التجاري على عدة مراحل".

والاسبوع الماضي (30 نيسان) أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، خفض سعر البنزين العادي ابتداء من شهر أيار/مايو، وأوضحت أن بيع البنزين ( النورمال) سيكون بسعر 750 دينارا للتر الواحد.