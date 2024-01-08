انخفاض أسعار البنزين في السليمانية ودعم المحافظة بـ21 مليون لتر من النفط

شفق نيوز/ أكدت مديرية المشتقات النفطية في السليمانية، يوم الاثنين، أن الحكومة الاتحادية سترسل 21 مليون لتر من النفط إلى المحافظة، في حين كشفت محطات الوقود في المدينة عن انخفاض بسعر لتر الوقود بأنواعه الثلاثة "السوبر والمحسّن والعادي".

وقال المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية بهمان عبد القادر، لوكالة شفق نيوز إن "سعر البنزين السوبر انخفض بمقدار 25 ديناراً ليصبح بـ1250 ديناراً اعتباراً من الساعة الرابعة عصر اليوم، أما سعر لتر المحسن فيبلغ حالياً 1125 ديناراً وسيكون مساء اليوم بـ1100 دينار للتر الواحد، والبنزين العادي الذي سعره حالياً 900 دينار سيكون 875 ديناراً".

وأضاف أن "الإنتاج المحلي مرتفع والبنزين الذي توزعه حكومة إقليم كردستان بقيمة 750 ديناراً للتر عالي الجودة وجيد جداً، إلا أن الطلب على البنزين التجاري انخفض".

في حين بيّنت مديرية المشتقات النفطية في السليمانية، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المواطنين ووسائل الإعلام والعديد من الجهات الأخرى يتواصلون معنا بشأن توزيع كمية النفط المقررة إرسالها عبر الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان".

وأضافت أن "كمية النفط التي سيتم إرسالها هي 21 مليون لتر إلى محافظة السليمانية وإدارتيّ رابرين وكرميان، وهي تكفي فقط للمناطق الجبلية الباردة ولن يتم توزيعها في المدن".

وأشارت إلى أن "توزيع النفط المقدم من وزارة الثروات الطبيعية سيتم بيعه بسعر 105 آلاف دينار للبرميل في وسط السليمانية ونحن مستمرون في توزيع النفط في مراكز 7، و8".

وقبل نحو شهر قررت محطات الوقود في السليمانية أيضاً تخفيض سعر البنزين بمقدار 25 ديناراً للتر الواحد، بسبب ارتفاع المعروض من البنزين وانخفاض الطلب.