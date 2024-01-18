انخفاض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن متحدث باسم محطات وقود السليمانية، عن تخفيض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بمقدار 25 دينارا وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس.

وقال بهمن عبد القادر، لوكالة شفق نيوز، إن سعر البنزين السوبر سينخفض ​​بمقدار 25 ديناراً ليصبح بـ 1200 دينار اعتباراً من الساعة الرابعة من عصر اليوم، مبينا أن سعر لتر المحسن يبلغ حالياً 1100 دينار وسيكون مساء اليوم 1075 ديناراً للتر الواحد.

أما البنزين العادي والذي سعره حاليا 875 ديناراً سيكون 850 ديناراً بدءا من مساء اليوم الخميس أيضا وفق المتحدث.

وأضاف أن الإنتاج المحلي مرتفع وأن البنزين الذي توزعه حكومة إقليم كردستان بقيمة 750 دينارا عالي الجودة وجيد جدا، إلا أن الطلب على البنزين التجاري انخفض.

و بين بهمن انه من بداية هذا العام تم تخفيض سعر البنزين بأنواعه الثلاث بنحو 75 دينار .